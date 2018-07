Tubarão morde mulher que tentava alimentá-lo; veja o vídeo

Moradora de Perth, na Austrália, Melissa Brunning quase perdeu o dedo ao tentar alimentar um tubarão-lixa. Foto: Facebook / Melissa Brunning

O que era para ser um momento divertido quase de transformou em tragédia para Melissa Brunning, de 34 anos. A australiana de Perth estava em um barco na baía de Dugongo, na região de Kimberley (Austrália) quando a embarcação foi cercada por tubarões-lixa. Junto com os amigos, ela achou que seria divertido alimentá-los.

O problema é que Melissa chegou perto demais do animal, que acabou mordendo deu dedo indicador e puxando-a para a água. Um amigo a tirou da água rapidamente antes que o pior acontecesse. Confira o vídeo:

Segundo ela disse ao canal australiano 7 News, tudo aconteceu muito rápido. "Ele [o tubarão] prendeu meu dedo e senti que estava cortando até o osso", lembrou, contando que, naquele momento, ela tinha certeza de que tinha perdido o dedo.

Por sorte, a australiana teve "apenas" cortes, uma fratura e ligamentos rompidos. A ferida, no entanto, logo infeccionou e precisou ser tratada em um hospital.

Em seu Facebook, a empresária disse estar surpresa com a repercussão história e assegurou que a situação não deve ser considerada um ataque de tubarão. "Isso foi uma coisa idiota que eu fiz e sofri as consequências. Nossos tubarões são muito preciosos e como eles sempre me assustaram, eu tenho muito respeito por eles", escreveu em uma postagem sobre o incidente. "As águas são domínio deles... E nós devemos apreciá-los e admirá-los de longe".

Tubarões-lixa são conhecidos por geralmente serem tranquilos e inofensivos aos humanos. Isso, no entanto, pode mudar: quando sentem-se ameaçados ou sentem que seu espaço foi invadido, eles podem atacar.

Isolada, a região de Kimberley é conhecida por ter tubarões e crocodilos marinhos que podem chegar a sete metros de comprimento.

Em outra postagem, já recuperada do susto, Melissa mostrou o encontro com um desses crocodilos e fez piada da própria situação: "Mantive meus dedos bem longe desse cara".