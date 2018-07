Tubarão é resgatado de aquário particular no interior de São Paulo

Animal vivia em aquário privado no interior de São Paulo Foto: Divulgação/Aquário de Ubatuba

A equipe do Aquário de Ubatuba resgatou um Tubarão-Lixa que vivia num aquário privado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A operação durou 30 horas e contou com o apoio de biólogos e veterinários. “Trata-se de uma fêmea jovem. Iremos preparar a qualidade da água antes de removê-la para daí então transportá-la em segurança até Ubatuba”, disse a veterinária responsável Veronica Takatsuka. Ela ainda afirmou que, durante o transporte do tubarão foram feitas algumas paradas para verificar as condições de saúde do animal e a oxigenação da água.

Por ser uma operação delicada, a equipe comandada pelo biólogo Leandro Santos realizou uma simulação. “Vamos pegar um membro da nossa equipe e simular como se fosse o tubarão, assim ensaiaremos a operação que inclui a remoção do aquário e o transporte do animal na maca até a caixa projetada especialmente para o transporte deste animal”, concluiu Leandro.

O resgate aconteceu a partir da ligação do proprietário do animal que reconheceu a falha e solicitou ajuda dos órgãos responsáveis. Apesar de parecer uma situação inusitada, resgates deste tipo são mais comuns do que aparentam. “Já perdemos a conta de quantos resgates realizamos ao longo desses 21 anos de atuação. É muito importante ressaltar que o ambiente doméstico não proporciona os cuidados necessários que os animais silvestres exigem para viver longe de seu habitat natural”, afirma Hugo Gallo, diretor do Aquário de Ubatuba.

A instituição fundada em 1996 pelo próprio atual diretor é o primeiro aquário privado do país. Desde sua fundação até os dias de hoje, sua missão é atuar na conservação do ambiente marinho por meio da educação ambiental e pesquisas.