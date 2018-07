Tristes, chihuahua e pug ajudam um ao outro a se animar

Nougat e Clarence vão passar o Halloween com trajes combinando Foto: Facebook / @vintagepetrescue

Antes do chihuahua Nougat chegar à Vintage Pet Rescue, instituição que recolhe cães de idade avançada de abrigos em Rhode Island, nos Estados Unidos, Clarence, um pug, passava suas tardes ao lado de cachorros simpáticos. Nenhum deles, no entanto, parecia ser um amigo verdadeiro.

Até que Nougat, de dez anos de idade, que também deixou seu abrigo em baixo astral, mudou isso. “Nougat estava bem para baixo. Ele me evitava no pátio e pulou do meu colo imediatamente”, afirmou à People a co-fundadora da instituição, Kristen Peralta. “Mas quando conheceu Clarence, ele começou a florescer”, disse.

Para Clarence, a presença de Nougat também foi um bom remédio. Agora, o par de cães passa seus dias juntos, lado a lado, com as patas dadas, fazendo caminhadas juntos e entre abraços. “Nougat é um cão totalmente diferente”, afirmou Peralta.

Segundo também informou a People, os dois melhores amigos devem passar os Halloween com fantasias combinadas.