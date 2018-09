Tribo Kaxinawá, no Acre, cria game para preservar memória cultural

Tribo Kaxinawá desenvolveu game para preservar memória da comunidade. Foto: Divulgação

“Um casal de gêmeos kaxinawá foi concebido pela jiboia Yube em sonhos e herdaram seus poderes especiais. Um jovem caçador e uma pequena artesã, ao longo do jogo, passarão por uma série de desafios, adquirindo conhecimentos de seus ancestrais”, diz a sinopse do projeto Huni Kuin: os caminhos da jiboia.

A tribo Kaxinawá, localizada no Acre, desenvolveu um game que possibilita uma imersão no universo Huni Kuin. Os jogadores entram em contato com os saberes indígenas como cantos, grafismos, mitos e rituais. Cada uma das cinco fases do jogo conta uma antiga história da comunidade. O objetivo é preservar a memória e disseminar a cultura do povo indígena.

Veja o vídeo:

O jogo, realizado por programadores, artistas e antropólogos, pode ser baixado gratuitamente. Tadeu Huni Kui, integrante da tribo, conta como foi a recepção do projeto de criação do game nas aldeias do Rio Jordão. Além disso, conta sobre os benefícios que chegaram às comunidades e expõe a visão dele em relação às novas tecnologias.

Assista ao vídeo: