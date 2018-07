Três meses antes, mulher coloca pulseira do Rock in Rio - e não consegue tirá-la

Fã de Bon Jovi, Flávia comprou ingresso para o dia 22 de setembro, mas esqueceu de ler aviso: 'Só coloque no dia do festival' Foto: Facebook/@LuizBarcellos

Ainda faltam três meses para o Rock in Rio 2017, mas a carioca Flávia Molina, de 31 anos, já está pronta para entrar no festival. Ela recebeu a pulseira que dá acesso aos shows e colocou no pulso para ver como ficava. Só esqueceu de um pequeno detalhe: o objeto é inviolável. Depois de colocado, não é possível retirá-lo sem danificar.

Flávia gravou um vídeo em que cai no riso após descobrir o erro que havia cometido. “Amigos, chegou meu ingresso do Rock in Rio. É uma pulseira, e eu coloquei logo. Aí eu leio assim: 'Só coloque a pulseira no dia do festival. Uma vez colocada, não tem como tirar'. E agora o que eu faço? Fico com ela até setembro?”, ela brinca.

A gravação foi enviada para amigos por Whatsapp e um deles, Luiz Barcellos, divulgou a filmagem no Facebook.

Há dois meses, a página oficial do Rock in Rio publicou um aviso a todos os compradores do ingresso sobre o assunto. Além disso, a pulseira do festival vem acompanhada de um flyer que também adverte sobre a inviolabilidade.

Flávia teve de rasgar o acessório e pagará uma taxa para receber uma nova pulseira, segundo informou o jornal O Globo.