Trem Pokémon: vagão é decorado com desenhos para promover lançamento de game

Vagão de metrô em Tóquio com pôsteres do Pokémon. Foto: Instagram/ @Lameryone

Para os passageiros da linha Ginza do metrô de Tóquio, a semana terminou colorida. Isso porque, em um dos vagões, foram estampados cenários do querido personagem Pikachu. O objetivo da ação, promovida pela Nintendo, é chamar atenção para o lançamento de Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee!, que acontecerá em novembro. Os pôsteres estão nas paredes, teto e chão do metrô e os usuários têm a nítida sensação de estarem dentro do jogo, em uma viagem pelo mundo Pokémon. As imagens foram registradas por internautas em redes sociais. A atração vai até o dia 30 de agosto.

Managed to get on a Pokémon train on the way back from a meeting pic.twitter.com/dRcm0FbeH8 — Maia?? (@Maia_dewolf) 22 de agosto de 2018

No Brasil, usuários estão ansiosos com o lançamento. É comum encontrar pessoas andando pelas ruas, inclusive no transporte público, jogando o game. Pokémon: Let’s Go Eevee! e Let’s Go, Pikachu! chegam em 16 de novembro para Switch, cada um custando US$ 59,99. A Pokébola Plus chegará no mesmo dia.

Veja o trailler do jogo: