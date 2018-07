Trailer de 'Death Note' da Netflix causa revolta dos fãs

Atores principais da trama da Netflix não são orientais Foto: Reprodução de cena do trailer de 'Death Note'/ Netflix

Death Note é muito conhecido por quem é fãs dos mangás e animes japoneses. Nesta quarta-feira, 22, a Netflix divulgou o trailer do filme baseado nos quadrinhos orientais. No entanto, em vez de deixar os fãs de Death Note animados, a maioria mostrou revolta nas redes sociais.

O grande incômodo das pessoas que gostam do anime e do mangá é porque nenhum dos personagens que estão no trailer é japonês, ou mesmo oriental. Kira, por exemplo, que é o primeiro a encontrar o caderno com poderes, é loiro. Misa é uma líder de torcida e o investigador L é negro.

Parece que a 'americanização' de Death Note não agradou os fãs. Isso gerou tantos comentários que o nome da trama chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais falados no Twitter. Veja as reações:

a misa amane nessa adaptação de death note eh uma lider de torcida pic.twitter.com/gvGt468nNd — laurão (@arcticmonkkeys) 22 de março de 2017

nem oq comentar sobre death note um kira ocidental não desce não dá nem pra imaginar isso pic.twitter.com/jylPeAZTBj — ?????n renjun day (@yxonoh) 22 de março de 2017

Depois de ver o trailer de Death Note: pic.twitter.com/e7FRIXNSpU — Pam (@bangtanislight) 22 de março de 2017

trailer do filme de Death Note pela Netflix // Kira loiro, Misa líder de torcida, tudo americanizado com atores ocidentais socorro pic.twitter.com/kJhrU5MkZT — monnie WKT inBR?*:?? (@_yoongiChi) 22 de março de 2017

Assista ao trailer da versão da Netflix de 'Death Note':