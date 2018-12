Tradicional festival de apresentações natalinas do Shopping Center 3 vai até 21 de dezembro

Festival de Natal no Shopping Center 3 ocorre há 14 anos, na avenida Paulista. Foto: Divulgação/Center 3

Uma tradição entre as festividades da Avenida Paulista, o Shopping Center 3 reúne atrações como coralistas, músicos e regentes até 21 de dezembro, com sessões nos horários de almoço e início da noite.

As apresentações ocorrem na entrada de frente para a Avenida Paulista, onde está instalada a cenografia interativa O Natal dos Brinquedos Gigantes, que inclui um palco em formato de piano para abrigar o festival.

Brinquedos retrôs grandes destacam a principal cenografia de Natal. O conjunto expositivo reúne figuras que marcaram a infância de muitos adultos e ainda encantam o público como a clássica bailarina giratória das caixinhas de música e o soldadinho de chumbo (ambos com 1,80 metro de altura); cavalinhos de pau e toy blocks de vários tamanhos; urso de pelúcia (de 3,5 metros), e a caminhonete decorada do Papai Noel, em versão original, entre outros.

A estrutura inclui ainda um palco em formato de piano; uma árvore de Natal com 12 metros decorada com ioiôs e piões, árvores menores e variedade de adereços natalinos.

Confira a programação completa:

14/12 - sexta-feira, 20h: Madrigal Ever Dream - Um grupo erudito, formado por 12 cantores, divididos em quatro naipes, sob regência de Arya Medeiros Cappia, com Wagner Cappia ao piano. Em seu repertório "Culturas do Mundo" estão Piazolla, Villa Lobos, Carmina Burana, ópera romântica, ópera inglesa, canções da Renascença, Freddy Mercury (Bohemian Rhapsody), entre outras.

16/12 - domingo - 12h30: Coral do Pedal Voluntário - "Unidos pelo pedal e por uma causa social" é o lema do interessante coral formado por cerca de 100 ciclistas que se reúnem para ações solidárias. Sob a regência dos maestros ciclistas Rubinho Feliciano e Ana Chan, o Pedal Voluntário cantará músicas de Natal e da MPB.

17/12 - segunda-feira, 12h: Coral AFPESP (Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo) - MPB, músicas regionais, folclóricas clássicas e religiosas, com a participação de 38 integrantes e coordenação da maestrina Amarílis Coev e do pianista e arranjador Rogério Pefi.

17/12, segunda-feira - 19h30: Grupo Boas Novas - Formado por 33 vozes, interpretará a Cantata de Natal, sob a regência de Damaris Oliveira.

18/12, terça-feira, às 20h: Coral Ecoart - Ativista no movimento de corais, inclusive no exterior, o Ecoart é formado pela união de vários grupos vocais sob a regência de Lydia de Godau. Neste Natal, 35 cantores interpretarão canções de Natal, de Dorival Caymmi, Tim Maia e peças do folclore, entre outras.

19/12, quarta-feira, às 20h: Exército de Salvação - A música deste movimento cristão secular é reconhecida internacionalmente por suas bandas de metais e corais. Regida por Vera Sales, a brigada paulistana de 35 cantores e músicos promete um show de Natal alegre e inspirador.

20/12, quinta-feira, às 13h: Grande Coro São Paulo - Com 70 vozes mistas e regência do maestro Celso Jardim, apresentará canções tradicionais de Natal e clássicos Mozart, Vivaldi e Haendel, além de spirituals, entre outros.

20/12, quinta-feira, às 16h: Stanley Peters - Guitarra havaiana e um serrote musical garantem o tom inusitado à apresentação do músico Stanley Peters. De origem nórdica, o serrote musical exige extrema precisão, é tocado com um arco de violino, apresentando sonoridade peculiar. Stanley promete melodias tradicionais de diferentes países e músicas antigas, intercaladas por clássicos de Natal.

20/12, quinta-feira, às 19h: Coro Vox Anima - O coro formado por 25 cantores e acompanhado por pianista apresentará temas eruditos, clássicos de Natal e melodias da tradição francesa, sob a regência do maestro Jonatas Costa.

21/12 - sexta-feira, 19h: Madrigal Nós por Voz - O tradicional grupo formado por 20 vozes, com regência de Daniel Amato, levará para o Center 3 temas de Natal e música popular.