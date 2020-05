Tradicional festa alemã, MaiFest 2020 será online para ajudar expositores durante pandemia

Organizadores da MaiFest improvisam festival online para ajudar expositores Foto: Divulgação

Há 20 anos, a Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklin (AEMB) realiza a MaiFest, tradicional celebração que apresenta a cultura, o artesanato e a gastronomia da Alemanha em São Paulo.

Por causa da pandemia do novo coronavírus e atendendo as recomendações da saúde, os organizadores decidiram adaptar o festival para o mundo virtual nos dias 23 e 24 de maio. “A essência da Associação é a promoção do comércio e esta iniciativa irá ajudar expositores a divulgarem os seus produtos. Nosso festival tem enorme magnitude e tradicionalmente acontece em maio, assim sendo, tínhamos que fazer algo para colaborar com os empreendedores e prestigiar o público”, afirma Marcia Djanikian, presidente da entidade.

A 21ª edição do festival com o tema Die Wälder (As Florestas). Somos Natureza, Saberes e Histórias que homenageará o Município de Cananéia, grande reserva da Mata Atlântica e os 250 anos Ludwig van Beethoven, aguarda as condições necessárias para acontecer. Mas, alinhada com esse momento de cuidado com a saúde, a associação irá promover dois dias de ação online em sua página no Facebook divulgando o trabalho dos expositores e fazendo uma retrospectiva dos muitos anos de história dos festivais de rua MaiFest e BrooklinFest.

“Nosso festival, somado ao caráter cultural, tem cunho social. Abrimos espaço para mais de 20 entidades assistenciais mostrarem seu trabalho em nossos eventos, dentre elas a SOBEI – Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos, que atua em três restaurantes servindo ao público o tradicional Eisbein (joelho de porco), cuja renda é revertida para os projetos da entidade. Este é um momento de solidariedade e de união entre todos, não cabe ser individualista neste momento. Então, enquanto não podemos nos reunir para festejarmos pelas ruas do Brooklin, vamos nos unir em uma ação conjunta nas redes sociais”, explica Márcia Djanikian.

O tema da MaiFest deste ano é 'Die Wälder (As Flores)' Foto: Divulgação

Sobre a escolha do tema da MaiFest, o curador cultural Luiz Delfino Cardia explica: “O tema valoriza a interdependência entre a natureza e as pessoas. Nós somos a Terra, os povos, as plantas, os animais, oceanos, rios e cidades. Valorizamos a diversidade como unidade, em nosso lar comum: a natureza. A Mata Atlântica é uma das áreas mais importantes em biodiversidade do mundo, com importantes grupos de pesquisa da Alemanha e Brasil. Neste contexto, foi escolhido o município de Cananéia para ser o homenageado central, pela sua história e cultura, considerada a primeira vila do Brasil, bairro Santa Maria (imigrantes alemães desde 1915), com importantes centros de pesquisa na região”, conclui.

A lista completa de expositores com mais opções de gastronomia, artesanatos e outros produtos à venda está na página da MaiFest.

A gastronomia no 'MaiFest'

Para que o desejo de degustar um prato típico alemão e outras delícias servidas durante a MaiFest de rua não passe em branco, alguns expositores tradicionais trabalharão com o sistema de delivery e drive thru. Confira:

Zur Alten MühleE 40 anos – Comida Alemã

Localizado no Brooklin, serve pratos tradicionais da cozinha alemã, entre eles o Bouletten (bolinho de carne alemão), a Porção de Salsichas Mistas, o Eisbein (joelho de porco) e Eisbein Aperitivo, o Kassler (bisteca de porco) e o Chucrute Garni (prato com diversos tipos de salsichas, Eisbein e kassler), entre outros.

Delivery na região do Brooklin ou retirada no local todos os dias, das 11h30 às 21h.

Encomendas pelos telefones (11) 5044-4669 e (11) 2386-6201.

Rua Princesa Isabel, 102 – Brooklin

A Berna é conhecida pelo salsichão típico alemão Foto: Divulgação

Berna - O salsichão oficial da MaiFest

Presente na festa desde a sua primeira edição, a Berna é conhecida pelo salsichão típico alemão. Nessa edição, a Berna quer descobrir quem é o mestre churrasqueiro da MaiFest. Compre um Kit Berna, capriche no preparo e poste a foto com #churrasqueiromaifest. O salsichão com maior o número de likes ganhará uma cesta Berna no valor de R$ 500.

Delivery na região do Brooklin (consulte frete) ou retirada no local nos dias 23 e 24, das 11h30 às 21h.

Encomendas através do whatsapp (19) 9 9976-2396.

Rua Conde de Itu, 694 – Santo Amaro

Quinta do Olivardo - Comida Portuguesa

Com uma gastronomia inspirada em tradicionais receitas da Ilha da Madeira, da cozinha saem perfumados bolinhos de bacalhau, com casquinha crocante e textura cremosa, uma iguaria imperdível, entre outros pratos.

São Paulo

Delivery e Drive Thru todos os dias, das 11h às 15h

Encomendas Whatsapp (11) 97088-5401

Rua Uruana, 94 - Vila Mariana

São Roque

Delivery e Drive Thru todos os dias, das 11h às 15h

Encomendas Whatsapp (11) 97088-5401

Estrada do Vinho, km 4 – São Roque

Tradicionais receitas da Ilha da Madeira também marcam presença no MaiFest deste ano Foto: Divulgação

Firmino´s – Rei da Feijoada

Delivery na região do Brooklin quarta-feira e sábado, das 11h às 15h

Encomendas pelo telefone (11) 5041-9078

Rua Princesa Isabel, 196 – Brooklin