Torradas de 'sereia' fazem sucesso em rede social

Fantasia de sereia, maquiagem de sereia, cabelo de sereia... agora tem até torrada de sereia. Foto: Creative Commons/Tom Markham

A apresentação de um alimento é o primeiro critério para abrir o paladar - e a food stylist Adeline Waugh leva isso a sério. A americana tem um perfil no Instagram em que posta suas belas fotos de comida, e uma de suas criações recentes tem chamado a atenção: torradas de sereia.

As torradas são cobertas com pastas coloridas que lembram os cabelos de uma sereia, com vários tons de azul e verde, e alguns detalhes em dourado. Segundo Adeline, os ingredientes usados para dar cor às torradas são todos naturais.

"Eu usei algumas algas em pó nas cores azul e verde e misturei com cream cheese feito de leite de amêndoas para criar essa torrada inspirada no oceano", explicou Adeline na legenda de uma das fotos da torrada.

Após postar sua nova criação, ela recebeu centenas de curtidas e comentários com elogios, mas também recebeu algumas críticas - ao que ela respondeu num post recente: "Eu estou apenas me divertindo! Eu sou uma food stylist e gosto de criar coisas bonitas usando comida - eu nunca pretendi criar uma tendência ou mostrar uma nova receita que é super prática - é 100% não-prática. Eu apenas gosto de brincar na cozinha e criar algo esteticamente agradável e único às vezes".