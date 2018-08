Torcedor com depressão recebe carta de apoio do seu time de futebol

A depressão é a principal causa de mortes por suicídio Foto: Yukiro Nakao/Reuters

Diz o jargão popular que o futebol é feito de momentos, e isso não vale só para quando a bola está dentro de campo. O torcedor Chris Ryder, do Barnsley Football Club, do Reino Unido, fez postagens no Twitter sobre seu quadro de depressão e recebeu uma carta de apoio do diretor do time, Gauthier Ganaye, na segunda-feira, 11.

"Você é fã do clube por muitos anos e sempre nos apoiou. Então, nós queremos que você saiba que se você precisar de ajuda e nós pudermos fazer algo, entre em contato conosco, por favor", escreveu.

Ganaye assegurou, também, que a porta de seu escritório "está sempre aberta" caso seja necessário. Além disso, o dirigente deixou o contato de uma organização de cuidado psicológico. Veja abaixo a carta na íntegra.

Best football club in the world pic.twitter.com/72K82u9tUR — Chris (@CWRyder) 14 de agosto de 2018

O tuíte recebeu mais de 125 mil curtidas e milhares de comentários. Chris Ryder, no entanto, afirmou em outra postagem que não esperava essa repercussão. "Nunca, em um milhão de anos, que eu esperava receber esta atenção. Muito obrigado pelas mensagens amáveis. Espero que isso, pelo menos, ajude pessoas a falarem sobre seus problemas de saúde mental", desabafou.

A escritora criadora de Harry Potter, J.K Rowling, já enfrentou a depressão e compartilhou o gesto em seu perfil no Twitter.

Se você precisar conversar com alguém ou estiver com pensamentos suicidas, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV). O serviço é brasileiro, gratuito e sigiloso. É possível utilizá-lo por telefone, e-mail, chat 24 horas ou comparecer aos postos de atendimento da instituição.