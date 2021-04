'Titanic' é o título de filme mais buscado de todos os tempos no Google

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em 'Titanic' Foto: Fox

O filme Titanic, com Leonardo DiCarpio e Kate Winslet, é o título de filme mais procurado no Google de todos os tempos. O Poderoso Chefão, com o famoso 007, e Rocky, o invencível lutador que conquistou corações nos anos 1980, também estão no topo da lista.

O levantamento foi feito pelo Google com exclusividade para o E+ e contabiliza o número de buscas desde o início do Google Trends, em 2004.

Um gráfico mostra os 30 vencedores da estatueta mais procurados na ferramenta.

Lembrando que a cerimônia do Oscar, a maior premiação do cinema mundial, será novamente com isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus neste domingo, 25, nos Estados Unidos. A maioria dos longas mais procurados por internautas já passou pela história da premiação.

A lista revela a força de alguns títulos clássicos, produzidos antes mesmo de existir a internet, como E O Vento Levou, de 1939, Casablanca, de 1942, Ben Hur, de 1959, e A Noviça Rebelde, de 1965.

Google faz lista com 30 títulos de filmes mais procurados na história da plataforma Foto: Google

Confira a lista completa dos filmes mais procurados no Google, desde 2004

1 - Titanic

2 - O Poderoso Chefão

3 - Rocky

4 - O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

5 - Forrest Gump

6 - Gladiador

7 - Parasita

8 - A Noviça Rebelde

9 - O Silêncio dos Inocentes

10 - Coração Valente

11 - E O Vento Levou

12 - Argo

13 - Quem Quer Ser Um Milionário?

14 - Green Book

15 - Casablanda

16 - Birdman

17 - Uma Mente Brilhante

18 - Os Infiltrados

19 - A Lista de Schindler

20 - Moonlight

21 - 12 Anos de Escravidão

22 - A Forma da Água

23 - O Poderoso Chefão Parte II

24 - Onde os Fracos não Têm Vez

25 - Beleza Americana

26 - Crash

27 - Amadeus

28 - Um Estranho no Ninho

29 - Ben-Hur

30 - Amor, Sublime Amor

