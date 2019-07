Tinder cria alerta de segurança para população LGBTQ+

Aplicativo de relacionamentos Tinder. Foto: Reprodução

O Tinder passou a oferecer desde a quarta-feira, 24, uma ferramenta de segurança para alertar os usuários quando eles estiverem em um dos 70 países que criminalizam a população LGBTQ+.

Chamada de Travel Alert, a novidade informa por geolocalização os perigos que esse público está sujeito ao entrar em nações com leis preconceituosas.

Além disso, o dispositivo dá ao usuário a opção de ficar oculto, inclusive na função Passaporte, em que a pessoa consegue se conectar com qualquer outra do mundo sem sair do lugar.

Assim que o alerta é dado, o aplicativo também disponibiliza o site da Associação Internacional de Gays e Lésbicas (ILGA World, em inglês), que discute as leis de orientação sexual pelo mundo e defende a igualdade de direitos.

A CEO do Tinder, Elie Seidman, diz que essa iniciativa é uma maneira de ajudar seus clientes a ficarem "mais conscientes dos riscos injustos que certos locais oferecem".