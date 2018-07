Timor Leste tem sua primeira parada LGBT

Parada LGBT no Timor Leste reuniu cerca de 500 pessoas. Foto: facebook.com/unwomenasia

Quase 500 pessoas participaram da primeira parada em prol dos direitos LGBT no Timor Leste, no último domingo, 2. A parada aconteceu em Dili, capital do país, após o primeiro-ministro, Rui Maria de Araújo, ter dito que apoia a igualdade de direito para esses grupos.

O país, que fica no sudeste asiático, foi colônia de Portugal e, posteriormente, da Indonésia. Em 2002, após muitos conflitos, o país finalmente conquistou sua independência, e hoje conta com pouco mais de um milhão de habitantes.