Timão, Pumba e Simba viram personagens em versão do jogo GTA

Timão, Pumba e Simba são personagens de versão alterativa de GTA Foto: Reprodução de cena do filme 'O Rei Leão'

Um gamer conhecido como MrMarco1003 fez uma alteração no código do jogo Grand Theft Auto 5 (GTA) para inserir novos personagens: Timão, Pumba e Simba. Na versão criada por ele, os astros de O Rei Leão (1994) podem roubar carros e confrontar a polícia no meio de Los Santos, cenário do game.

Em seu canal do YouTube, MrMarco1003 explica que O Rei Leão (1994) é seu filme favorito da Disney e, por isso, resolveu criar um mod (uma alteração no código do jogo) com os personagens do desenho.

Além dos personagens principais, o gamer também inseriu Kiara, Nala, Scar, Mufasa, Rafiki e o trio de hienas. Todos os personagens são modelos do jogo Kingdom Hearts II.

Em seu canal, ele disponibilizou o link do jogo com os 'novos' personagens. Veja como ficou: