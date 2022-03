Tiktoker russa ensina civis ucranianos a dirigir tanques de guerra

Nastya Tuman tem mais de quatro milhões de seguidores no TikTok. Foto: Instagram/ @tymannastya

A influenciadora digital russa Nastya Tuman, que também é mecânica de automóveis, viralizou no TikTok ao ensinar civis a dirigir tanques de guerra que estão abandonados na fronteira da Rússia com a Ucrânia. A guerra entre os países europeus completa sete dias nesta quarta-feira, 2.

“Se você se deparar com um veículo blindado abandonado, use esse truque salva vidas para iniciá-lo, dirigi-lo e não desperdiçá-lo”, escreveu a russa na legenda de um dos vídeos que mostra um passo a passo.

Nastya tem mais de quatro milhões de seguidores no TikTok. Os internautas ficaram espantados com o conteúdo sobre os tanques, porém alguns agradeceram e acharam os vídeos importantes.

“Eu não tenho ideia do que ela está dizendo, mas eu sei que os ucranianos são as pessoas mais corajosas do mundo!”; “Obrigado pelo tutorial, moro na Ucrânia, é realmente relevante”; “O que aprendi nos últimos dias neste aplicativo: como fazer coquetéis Molotov, napalm [um tipo de bomba], táticas de guerra de guerrilha e como dirigir um tanque”, escreveram os seguidores da influenciadora.

Apesar da popularidade dos vídeos, não há comprovações de especialistas sobre a eficácia das instruções de Nastya. Até o momento, o tutorial da influencer conquistou mais de oito milhões de visualizações.

Esta, porém, não é a primeira vez que a filmagem da jovem circula nas redes sociais. Nastya compartilhou o post de maneira inédita em 23 de fevereiro de 2021, mas repostou as imagens recentemente com uma introdução mais apropriada para o contexto atual. Nos perfis dela, outros vídeos e fotos de carros militares podem ser encontrados.