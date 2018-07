Tigre surge em rua de cidade dos EUA e acaba morto pela polícia

Animal era fêmea Foto: Pixabay / @StockSnap

Um tigre solto apareceu na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira, 6, e foi morto por agentes de segurança após atacar o cachorro de uma residência. Polícia investiga de onde o animal escapou.

O chefe do departamento de polícia local contou à CNN que recebeu diversos chamados de moradores que avistaram o tigre. Enquanto os agentes procuravam-no, ele atacou o cachorro de Brittney Speck.

“Eu caí no chão chorando porque meu marido gritou que o tigre tinha avançado sobre o meu cachorro”, contou Brittney. “Quando ele atacou meu cão, o policial começou a disparar”, relatou. O oficial alegou que após o animal atacar o cachorro, não havia alternativa senão atirar.

O cachorro sobreviveu ao ataque e passa bem. O corpo do tigre está sob custódia do órgão de controle de animais local para ser examinado. A polícia segue as pistas para descobrir a proveniência do animal.