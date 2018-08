The Sims é banido em sete países por conta de conteúdo LGBT

O jogo eletrônico para plataformas mobilie The Sims FreePlay foi banido em sete países por conta de conteúdo LGBT Foto: Divulgação/Google Play

A Electronic Arts (EA), desenvolvedora do popular jogo eletrônico The Sims, anunciou em seu fórum oficial que o jogo The Sims FreePlay, disponível para plataformas mobile como iOS, Android e Windows Phone, será banido em sete países por não estar em conformidade com regras regionais. O tom do comunicado fez com que os fãs especulassem que a razão seja uma atualização recente que adicionou conteúdo LGBT ao jogo.

“Nós sempre tivemos orgulho que nossas experiências no jogo abraçam valores diversos como os existentes na nossa comunidade. Isso é tão importante para nós quanto eu sei que é para vocês”, escreveu o representante da desenvolvedora, anunciando que a partir do próximo dia 5 de julho o jogo não estará mais disponível para download na China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Kuwait, Catar e Egito.

Segundo a EA, quem já tem o aplicativo instalado ainda vai poder utilizá-lo, mas o jogo não receberá mais atualizações e se for deletado não poderá ser reinstalado. “Como o jogo não será mais atualizado, ele pode deixar de funcionar no futuro. Se você deletar o jogo ou mudar de smartphone, o jogo não estará disponível para download”, completou.