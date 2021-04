Temporada completa de 'Bita e o Nosso Mundo 2' será lançada no Spotify

'Bita e o Nosso Mundo 2' será lançada no Spotify Foto: Mr. Plot

A criançada que está consumindo desenhos animados durante o isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus agora tem uma opção para curtir as músicas do Mundo Bita através do streaming. Isso porque a Mr. Plot disponibilizará a partir deste sábado, 17, o álbum completo de Bita e o Nosso Mundo 2 no Spotify.

Serão dez faixas disponíveis para que pais e filhos ouçam onde e quando puder. Canções como Todo Mundo Chora, Hora de Tomar Vacina e O Amor da Adoção, em parceria com Milton Nascimento, vão ficar disponíveis em um só álbum.

As músicas foram pensadas a partir dos pedidos de pais e mães em apresentar para os pequenos, através dos personagens, temas mais abrangentes do ponto de vista emocional, abrindo espaço para falarem sobre sentimentos, diferenças culturais, adoção, saudade, direitos iguais e amizade. “Adoramos esta sinergia que construímos a cada dia com tanta atenção. Esperamos contribuir em mais uma fase importante no desenvolvimento das crianças”, declara Chaps Melo, cantor e compositor do Mundo Bita.

Ele conta que a inspiração para criar a música Querida Chupeta, Bye-Bye, por exemplo, veio de uma experiência pessoal, com a filha mais velha, a Bebel. “Criei a história de que um jacaré que morava pertinho de casa adorava ganhar chupetas de presente. Marcamos um passeio e ela deixou nas margens do rio. Peguei e descartei sem ela perceber. Até hoje Bebel pensa que fez a alegria do animal”, finaliza.

Assista ao vídeo:

O clipe O Amor da Adoção, em parceria com Milton Nascimento, apresenta a história de Flora, que conheceu os pais em um orfanato. Até o cantor virou personagem do Mundo Bita. “Compus a música já pensando no Milton, que, além de ser nosso padrinho, foi adotado e tem um filho adotivo”, conta Melo.

Assista ao vídeo:

A Mr. Plot se reuniu com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Pfizer para incentivar a vacinação infantil. Na música Hora de Tomar Vacina, o Mundo Bita lembra que a temida agulhinha é sinônimo de cuidado, proteção e saúde.

Assista ao vídeo:

A seguir, a playlist que estará disponível no Spotify a partir deste sábado, 17, em Bita e o Nosso Mundo 2:

Todo Mundo Chora

Que Saudade Que Eu Tô

Bagunça De Criança

Aquilo que te Move

Cada Coisa Tem Seu Formato

O Esporte que Escolher

Meu Papai

O Amor da Adoção, ft. Milton Nascimento

Querida Chupeta, Bye-Bye

Hora de Tomar Vacina