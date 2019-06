Teatro Municipal de São Paulo realiza apresentações gratuitas em junho

Teatro Municipal de São Paulo. Foto: Sylvia Masini

Teatro Municipal de São Paulo realiza, em junho, seis apresentações gratuitas das séries 'Happy Hour' e 'Quartas Musicais'. Apesar da entrada franca, é preciso retirar os ingressos com uma hora de antecedência, na bilheteria do local.

Às segundas-feiras, às 18h, os alunos da Escola Municipal de Música de São Paulo e da Orquestra Experimental de Repertório (OER) ocupam o Saguão do Theatro para trazer arte e cultura para o público na série 'Happy Hour'. No dia 10, o pianista Thiago Kondo apresenta um recital de piano com composições de Johann S. Bach, Joseph Haydn e Maurice Ravel. Já na segunda, 17, último Happy Hour do mês, os músicos Pablo Cobello (flauta), Patrick Sugahara (oboé), Gabriel Meca (violino), Samuel Dionísio (viola) e Natalia Bueno (violoncelo) realizam um recital de música de Câmara com Quartetos de Mozart.

Já às quartas-feiras, as apresentações, também com grupos de alunos da Escola de Música e OER, ocorrem às 18h, no Salão Nobre do Municipal. No dia 5, os alunos de Canto, Cordas Barrocas e Cravo da Oficina de Música Antiga da Escola de Música do Theatro ocupam o Salão Nobre para interpretar obras de Henry Purcell, Georg F. Handel e Johann S. Bach.

A última apresentação da série ocorre no dia 26 e conta com Natalia Oliveira (flauta), Rafael Fonte e Geneses de Paiva (clarinetes), Samyr Imad Costa (fagote) e Júlio César Cruzz (piano) para executar Quinteto com piano KV. 452, de Mozart. O programa continua com os clarinetistas Fhilipe Albuquerque e Vitor Mastre para interpretar a peça de Francis Poulenc, Sonata para dois clarinetes. Em seguida, Rafael Fonte (clarinete) e Júlio César Cruz (piano) apresentam Sonatina para clarinete e piano, de Malcolm Arnold. Para finalizar o concerto, o Quinteto de Sopro Ventum apresenta Suite para Quinteto de Sopro, de Radamés Gnattali.

Além das séries, o público poderá assistir a ópera La Scala di Seta, de Gioachino Rossini, no dia 15 de junho, no espaço de Convivência da Praça das Artes, às 17h. Na direção musical e regência está o maestro Gabriel Rhein-Schirato, com direção cênica de Keila Bueno.

Serviço:

Local: Salão Nobre do Theatro Municipal de São Paulo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/nº - São Paulo, SP

Programação:

Oficina Música de Antiga - Obras de Henry Purcell, Georg F. Händel e Johann S. Bach

Recital de alunos das classes de Canto, Cordas Barrocas e Cravo

Professores Marília Vargas, Juliano Buosi e Fernando Cordella

Quando: Dia 5, quarta-feira, às 18h.

Duração aproximada: 45 minutos

Recital de Piano - Johann S. Bach: Toccata em Mi menor - BWV 914, Joseph Haydn: Sonata em Mi bemol maior - Hob. XVI/52, Maurice Ravel: Jeux D'eau

Thiago Kondo, piano

Quando: Dia 10, segunda-feira, às 18h

Duração aproximada: 30 minutos

La Scala di Seta (A Escada de Seda), ópera em um ato, de Gioachinno Rossini

Camerata da Orquestra Experimental de Repertório

Quando: Dia 15, sábado, às 17h

Local: Espaço de Convivência - Praça das Artes

Endereço: Av. São João, 281

Duração aproximada: 60 minutos

Recital de Música de Câmara - Quartetos de Mozart

Quando: Dia 17, segunda, às 18h

Duração aproximada: 30 minutos

Programação: W.A. Mozart: Quinteto com piano KV 452

Flauta: Natalia Oliveira

Clarinetes: Rafael Fonte e Geneses de Paiva

Fagote: Samyr Imad Costa

Piano: Júlio César Cruz

Alunos da Professora Marta Vidigal

Quando: Dia 26, quarta, às 18h

Duração aproximada: 45 minutos

Horário da bilheteria: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h.