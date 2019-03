Teatro Aliança Francesa realiza série de atividades gratuitas para promover o idioma

Trecho do espetáculo Louis Aragon, Je Me Souviens. Foto: Christian Ganet

O Dia Internacional da Francofonia é 20 de março. A data foi criada para promover a língua francesa e a diversidade cultural. Durante todo o mês, serão realizadas atividades gratuitas na 10ª edição da Festa da Francofonia na cidade de São Paulo.

O Teatro Aliança Francesa é um dos palcos dessa comemoração com o espetáculo Louis Aragon, Je Me Souviens, que ocorrerá na terça-feira, 19, às 20h. A peça nasceu a partir de uma leitura do Romain Inachevé (Romance inacabado) do poeta francês Louis Aragon (1897-1982). A montagem é uma coleção de poemas em primeira pessoa, uma espécie de autobiografia, parcial e inacabada. Montada pela companhia Théâtre National Populaire, o ator Damien Gouy protagoniza e dirige a peça, além de ser acompanhado pelo músico Benjamin Kerautret.

Na quarta-feira, 27, haverá um encontro com a escritora Pauline Delabroy-Allard, a partir das 19h30. Ela nasceu em 1988 e vai falar do seu primeiro romance, Ca Raconte Sarah, publicado na França pela Edições Meia Noite (Editions de Minuit) em 2018. A obra tem poesia e faz uma reflexão sobre a linguagem e o gênero da ficção. A publicação foi nomeada para o Prix Goncourt e o Prêmio Médicis 2018 e ganhou o Prêmio do Romance de Estudantes de FranceCulture-Télérama. O encontro da autora com o público será moderado por um mediador brasileiro.

O objetivo da Festa da Francofonia é atrair os amantes da língua francesa e aproximar novos interessados no idioma e na cultura francófona por meio de uma programação com música, cinema, artes cênicas, mostra fotográfica, gastronomia e literatura.

Para participar dos eventos, é preciso retirar os ingressos com uma hora de antecedência, na bilheteria do teatro.

Serviço:

Espetáculo Louis Aragon, Je Me Souviens

Dia e horário: Terça-feira, 19 de março, às 20h

Direção: Damien Gouy.

Elenco: Damien Gouy e o músico Benjamin Kerautret.

Classificação: 12 anos.

Duração: 60 minutos

Encontro com a escritora Pauline Delabroy-Allard

Dia e horário: Quarta-feira, 27 de março, às 19h30

Teatro Aliança Francesa

Endereço: Rua General Jardim 182 - Vila Buarque.

Estacionamento conveniado em frente e na Rua Rego Freitas 285.

Informações: (11) 3572-2379