Taxa para o Enem aumenta e internautas criam os melhores memes

Estudantes que se manifestaram no Twitter não gostaram do aumento no preço da inscrição Foto: Wilton Júnior/Estadão

No edital do Enem que o Ministério da Educação (MEC) publicou nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial, há uma novidade: o aumento no preço para inscrever-se no Enem.

A partir de agora, a taxa passa de R$ 68 para R$ 82. E os estudantes que precisam prestar o exame não ficaram nada contentes.

Desde a manhã desta segunda, o termo 'Enem' está no trending topics do Twitter. E a chuva de memes começou.

Confira os melhores:

$82 inscrição para o ENEM. É open bar? — Glennio Lopes (@Glennio_egm) 10 de abril de 2017

"Inscrição para o Enem 2017 sobe para R$ 82" Tá mais fácil comprar o diploma da faculdade por esse preço — Marginal Alado (@fiineves) 10 de abril de 2017

Acordar e descobrir que o enem será R$82,00 pic.twitter.com/Ea0IXYmTXU — barbara (@bpiress) 10 de abril de 2017