Tatuagens nas axilas viram tendência e ganham novos adeptos

Homens e mulheres estão adotando a tendência Foto: Instagram/ @atomic.amy

São várias as partes do corpo em que alguém pode escolher fazer uma tatuagem. Agora há mais uma opção: as axilas. Sim, já há pessoas tatuando a região e não é difícil achar adeptos da nova moda nas redes sociais.

Com a hashtag #armpittattoo (“tatuagem nas axilas”, em inglês), muitas mulheres e homens mostram os desenhos em seus corpos. De flores a teias de aranha, qualquer imagem pode ser tatuada.

Confira algumas:

Uma publicação compartilhada por Life & Style Weekly (@lifeandstyleweekly) em Jul 17, 2017 às 2:57 PDT

Uma publicação compartilhada por Jake White (@artwork_by_jake_white) em Jul 29, 2017 às 2:33 PDT

Uma publicação compartilhada por Michela DiLernia (@michelarenae_vi) em Jul 28, 2017 às 2:42 PDT

Uma publicação compartilhada por @the_annnna em Jul 27, 2017 às 2:55 PDT

Uma publicação compartilhada por Jenny B's Tattoo Kassel (@jennybs_tattoo_kassel) em Jul 27, 2017 às 4:39 PDT

Uma publicação compartilhada por Lee Dalton (@leedalton_tattoos) em Jul 23, 2017 às 1:00 PDT

Uma publicação compartilhada por Gary Lalonde (@ascensionink) em Jul 13, 2017 às 6:51 PDT

Uma publicação compartilhada por Darkam Arcadia (@darkam_arcadia) em Ago 2, 2017 às 12:19 PDT

Uma publicação compartilhada por Jordyn Smithson (@jordynoshtims) em Abr 20, 2017 às 8:23 PDT