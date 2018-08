Tatuagem com efeitos especiais da série ‘Rick and Morty’ viraliza; veja vídeo

Personagens Rick and Morty Foto: Adult Swim/Divulgação

Não falta criatividade quando o assunto é arte e o tatuador norte-americano Roy Lee Rowlett provou isso. Ele publicou em seu perfil no Instagram, no último sábado, 4, uma tatuagem inspirada em Rick and Morty, com uma camada verde que reproduz efeitos especiais.

Roy Lee explicou à agência de notícias Storyful que aplicou uma película esverdeada e a usou para projetar um vídeo intergalático. Para isso, ele desenhou os dois personagens principais da série olhando para um portal, que é usado na série para a dupla Rick e Morty chegar às suas aventuras em outras dimensões. Assista.

O vídeo do tatuador viralizou rapidamente e já teve mais de 1 milhão de visualizações. O sucesso foi tanto que a página oficial de Rick and Morty no Twitter compartilhou o trabalho em formato de GIF .

Rowlett também publicou a tatuagem sem os efeitos especiais. Confira abaixo.