Tatá Werneck participa de live para leilão que ajudará catadores de material reciclável

A apresentadora Tatá Werneck Foto: Wilton Junior/Estadão

O projeto Leilão Coisa Nossa tem como objetivo ajudar catadores de materiais recicláveis a partir de doações com o dinheiro arrecadado em um leilão virtual. A ação será realizada no sábado, 25, às 14h, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Entre os envolvidos na ação que participarão da live, estão a comediante Tatá Werneck, que irá leiloar uma joia, o jogador Gabriel Jesus, que ofereceu uma camisa autografada, o surfista Gabriel Medina, que cedeu uma prancha de surfe, e uma oficina de grafite conduzida pelo artista Mundano, fundador da Pimp My Carroça.

Também doaram itens para o leilão o apresentador Luciano Huck, o comediante Whindersson Nunes e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A live será apresentada pelos youtubers Diogo Defante, Igor Guimarães, Lucas Inutilismo e Matheus Canella, com quatro horas de duração e participação de convidados. Os lances ficarão disponíveis até o dia 8 de maio.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Guaraná Antarctica e a ONG Pimp My Carroça, criada em 2012 e que como objetivo auxiliar aqueles que retiram o sustento com o trabalho de coleta e reciclagem. O dinheiro arrecadado será destinado para os catadores registrados no Cataki, aplicativo da ONG que conecta catadores com geradores de resíduos.

O público poderá enviar lances por meio de um site (clique aqui para acessar), e os interessados podem acompanhar o leilão pelo canal no YouTube da Antarctica. Serão leilados itens pessoais doados por 30 personalidades de diversas áreas de atuação.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais