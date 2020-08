Tatá Werneck e Rafa Vitti comandarão live sobre vacinação infantil

Os atores Tatá Werneck e Rafael Vitti apresentarão uma fala sobre saúde infantil Foto: Instagram/@tatawernek

O casal de atores Tatá Werneck e Rafa Vitti, que se tornaram pais recentemente com o nascimento de Clara Maria, serão os apresentadores de uma live sobre saúde e vacinação infantil. A transmissão ao vivo ocorrerá neste sábado, 29, às 20h, no Instagram da humorista.

A live faz parte da campanha “Mais que um palpite”, realizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Ela tem o objetivo de trazer informações seguras e fundamentadas por especialistas sobre temas ligados à saúde infantil, tentando combater os boatos e informações falsas.

Durante a transmissão, os atores falarão com o médico pediatra Renato Kfouri sobre saúde infantil e prevenção de doenças, e também sobre a importância da vacinação nesse sentido, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus.

Em uma pesquisa do IBOPE Inteligência chamada Vacinação no Brasil: a percepção do brasileiro sobre a importância da imunização nos dias atuais, feita em julho de 2020, 13% dos entrevistados disseram que acompanham somente a carteirinha dos filhos e 17% nunca verificam, não têm, não sabem se têm ou onde está o documento.

A pesquisa também apontou que 33% dos entrevistados atrasaram a vacinação dos filhos devido à pandemia ou não sabem como está a situação de vacinação. O levantamento foi encomendado pela empresa Pfizer, parceira da SBP na campanha.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais