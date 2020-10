Tartaruga mostrando ‘dedo do meio’ vence concurso de foto mais engraçada

A foto de uma tartaruga que parece mostrar o dedo do meio foi escolhida como a mais engraçada de 2020 Foto: Mark Fitzpatrick / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

A fotografia de uma tartaruga que parece estar mostrando o 'dedo do meio' para o fotógrafo ganhou o prêmio de foto mais engraçada de 2020 no Comedy Wildlife Photography Award. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 27, e a imagem teve autoria de Mark Fitzpatrick, na Austrália.

O prêmio foi criado em 2015, com o objetivo de chamar atenção para a necessidade de preservar o meio ambiente e os animais selvagens a partir do riso provocado por fotos engraçadas de animais com poses estranhas ou em situações 'constrangedoras'.

“Espero que Terry, a tartaruga [como o animal foi apelidado], possa encorajar mais pessoas a parar por um momento e pensar sobre o quanto nossa vida selvagem depende de nós e o que podemos fazer para ajudá-los”, disse Fitzpatrick em comunicado enviado pela competição.

Além da vitória na categoria principal, a foto ganhou também a categoria “criaturas debaixo d’água’. Já o registro de Roland Kranitz, que mostra um roedor que parece estar cantando ópera, ganhou a votação popular. A foto de uma libélula se escondendo, de Tim Hearn, ganhou na categoria “criaturas voadoras”.

O registro de um roedor que parece estar cantando ópera foi escolhido pelo público como a foto mais engraçada de 2020 Foto: Roland Kranitz / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

O fotógrafo campeão da categoria principal também ganhou um safari e uma semana no Quênia, além de um troféu feito a mão em uma galeria de arte em Dar es Salaam, capital da Tanzânia. A edição de 2021 do prêmio começará a receber inscrições a partir de março do ano que vem.

Confira os 44 registros que chegaram à final da premiação, escolhidos entre mais de 7 mil inscrições, incluindo os campeões, na galeria abaixo.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais