Suspeito é encontrado pela polícia após soltar gases

Barulho alto demais fez com que o esconderijo do fugitivo fosse descoberto Foto: Clay County, Missouri Sheriff/ Divulgação

Um situação inusitada ocorreu no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Um suspeito, que fugia da polícia, foi encontrado após soltar gases que emitiram um som alto demais.

O suspeito, que não foi identificado pelo departamento de polícia local, estava sendo procurado por posse de substâncias controladas. Ele tentou se esconder, mas cometeu um grande erro: confiou em um pum.

O barulho flatulento foi tão alto que chamou a atenção dos policiais, que acabaram encontrando e prendendo o sujeito.

A circunstância incomum foi registrada no Facebook do departamento de polícia do condado com a legenda: “Se foi emitido um mandado de prisão com o seu nome, os policiais estão te procurando e você solta um pum tão alto que eles te encontram, você certamente está tendo um dia ruim. #Aconteceu”