Supermercado cria 'hora silenciosa' para pessoas com autismo

Uma rede de supermercados australiana criou projeto para melhorar a experiência sensorial de suas lojas para pessoas autistas. Foto: Pixabay / ccipeggy

A rede australiana de supermercados Coles criou um projeto em conjunto com uma ONG local de educação sobre autismo que pode ajudar pessoas com o distúrbio a terem uma experiência sensorial melhor ao irem às compras: a Quiet Hour (Hora Silenciosa, em tradução livre).

O objetivo deste projeto, que será aplicado em duas lojas da rede em Melbourne, é criar uma integração sensorial mais tranquila para pessoas autistas, que têm grande sensibilidade para o ambiente turbulento de um supermercado, com barulhos altos e luzes fortes. Durante uma hora por dia, às terças-feiras, esses dois supermercados vão diminuir o volume da música ambiente para o mínimo, a intensidade da iluminação em 50% e a circulação de funcionários pelos corredores vai ocorrer só quando necessário.

A rede de supermercados justificou a criação deste projeto depois de um estudo feito por eles mostrar que famílias de pessoas com autismo têm uma experiência muito ruim nas lojas e alteram hábitos de consumo para diminuir o impacto sensorial neles.

Muitas famílias já foram até as redes sociais da rede de supermercados elogiar o projeto e dizer como as mudanças os ajudaram a fazer as compras com calma. “Hoje foi um marco para nós. Nós enchemos um carrinho! Nada de ir correndo pegando só o essencial para sair correndo do supermercado”, dizia um comentário na página do Facebook.