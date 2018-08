Super-heróis limpam janelas de hospital infantil e divertem crianças

Grupo costuma fazer a visita anualmente ao hospital. Foto: Facebook/LarrysWindowService

Alguns super-heróis deixaram um pouco de lado a missão de salvar o mundo para contribuir com outra causa importante: levar alegria aos pequenos pacientes de um hospital na cidade de Des Moines, em Iowa, nos Estados Unidos.

Trata-se da terceira visita anual que o grupo faz ao Blank Children's Hospital, voluntariamente, com a equipe da Larry's Window Cleaning Service, empresa que presta serviços de limpeza e restauração.

De rapel, os heróis chegaram às janelas vestidos de Homem-Aranha, Batman, Capitão América e Lanterna Verde. Enquanto limpavam os vidros, brincavam com as crianças de dentro do prédio - e com pais, familiares e equipe do hospital.

"É mais do que limpar janelas. Há muitas crianças que chamam o Blank de casa. Elas podem ver super-heróis pelas janelas delas", disse a porta-voz do hospital Amy Varcoe à ABC News.

"Eu vi os sorrisos nos rostos das crianças e a forma como reagiram assim que nos viram. É realmente para elas, então é maravilhoso", disse Jessie Howard, que neste ano entrou para o time como Flash.

Na página no Facebook do hospital, a equipe fez uma transmissão ao vivo para registrar o momento que os heróis chegam às janelas pelo lado de fora.