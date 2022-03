Sucesso dos anos 90, 'Everybody', dos Backstreet Boys, viraliza no TikTok

'Everybody', canção dos Backstreet Boys lançada em 1997, está fazendo sucesso no TikTok. Foto: Harrison Mcclary/Reuters

Vinte e cinco anos depois do lançamento, a música Everybody, dos Backstreet Boys, voltou a fazer sucesso entre os jovens, mas desta vez como trend (tendência) no TikTok.

Diferente de outras viralizações que acontecem na rede social, o motivo da popularidade da canção não está na coreografia, mas na letra, que vem sendo usada nos vídeos para dublagem.

Em um trecho da música, os cantores fazem algumas perguntas e respondem com "yeah" - que significa sim, em inglês. E essa parte está sendo usada para responder as mais variadas perguntas.

A tradução literal é ignorada e os tiktokers colocam outros questionamentos no lugar, como, por exemplo, "você realizou o sonho de ser mãe".

No entanto, a última parte é editada e o "sim" é retirado, ficando um silêncio constrangedor que dar a entender que a resposta dessa pergunta é não. Veja alguns vídeos: