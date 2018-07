‘Sua Cara’, de Anitta e Pabllo Vittar, ganha paródia estrelada por gatos

Videoclipe é um sucesso e coleciona paródias Foto: YouTube/ @majorlazer

O clipe de Sua Cara, do grupo de música eletrônica Major Lazer em parceria com as ‘gatas’ Anitta e Pabllo Vittar, ganhou uma paródia pra lá de inusitada. Em vez das duas cantoras brasileiras, quem estrela o vídeo são felinos, como o gato Chico.

Chico é o animal por trás do perfil Cansei de ser gato, produzido por suas tutoras Amanda Nori e Stéfany Guimarães. O perfil posta nas redes sociais diversas fotos e vídeos de Chico vestido como personalidades e a paródia da vez foi o videoclipe de Sua Cara.

O videoclipe original foi lançado no dia 30 de julho e até a publicação desta matéria, apenas quatro dias depois, já teve mais de 40 milhões de visualizações. Além de uma versão adaptada da letra da música, o videoclipe do Cansei de ser gato trocou todo o rebolado de Anitta e Pabllo Vittar pelas ‘panças’ dos felinos.

Confira o vídeo: