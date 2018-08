Studio Ghibli divulga primeiros croquis de seu parque temático

Fundado por Hayao Miyazaki, o Studio Ghibli divulgou os primeiros croquis do seu parque temático que será inaugurado em 2022 Foto: Yuya Shino/Reuters/Files

O Studio Ghibli, famoso por suas animações japonesas como A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke, Túmulo dos Vagalumes e Meu Vizinho Totoro, divulgou na quarta-feira, 25, os primeiros esboços de como será o parque de diversões inspirado na obra da produtora.

Previsto para ser inaugurado em 2022, o parque ficará nos arredores de Nagoya, na província de Aichi, no sul do Japão, e ocupará uma área de 173 hectares - a mesma onde aconteceu a Feira Mundial, evento de tecnologia e inovação, em 2005. O projeto, divulgado pelo governo local, mostra que o parque buscará a integração entre as construções e a natureza, fator que os filmes do estúdio sempre dão grande importância.

Fundado em 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, o Studio Ghibli ganhou o Oscar de melhor animação em 2003 por A Viagem de Chihiro e teve outras quatro produções indicadas ao prêmio. O estúdio possui um museu em Tóquio que é uma das atrações turísticas mais visitadas na capital japonesa.

Veja abaixo os croquis do parque que foram divulgados.