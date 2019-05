‘Stranger Things’ ganha versão Lego e materializa ‘mundo invertido’. Foto: Divulgação/Lego

Imagine o mundo invertido de Stranger Things representado em forma de Lego? A marca firmou parceria com a Netflix para lançar The Upside Down. A terceira temporada da série estreia no dia 4 de julho.

O brinquedo tem 2.287 peças e é uma verdadeira réplica dos sets de uma das séries de maior sucesso do serviço de streaming. A produção dos irmãos Duffer é representada nesta edição de Lego como a casa da família Byers, mas no universo alternativo, onde as criaturas terríveis surgem. O brinquedo permite a inversão da casinha, que volta à condição 'normal', ao acionar uma manivela.

Além do imóvel, o brinquedo conta com a representação dos personagens Will, Lucas, Mike, Dustin, Eleven, incluindo o xerife Hopper e, claro, Joyce Byers, mãe de Will, interpretada por Winona Ryder.

O perfil oficial de Lego no Twitter divulgou uma propaganda do brinquedo. A estética do comercial é inteiramente nostálgica, como se fosse um 'reclame' nos moldes dos anos 1980, confira:

O Lego de Stranger Things será vendido a 199,99 dólares nos Estados Unidos (cerca de R$ 800). Para quem estiver interessado, o The Upside Down passará a ser vendido à partir do dia 1º de junho nos Estados Unidos e já está disponível para solicitações para quem for integrante da Lego Vip.

Os fãs já estão ansiosos para adquirir o brinquedo. A maioria dos internautas usou memes da série e do brinquedo para comemorar o lançamento do produto.