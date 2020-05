Stormtroopers 'fiscalizam' circulação de pessoas na Disney Springs

Stormtroopers orienta visitantes do Disney Springs sobre distanciamento social. Foto: YouTube/Attractions Magazine

Fechado desde meados de março como medida de segurança pela pandemia do novo coronavírus, a Walt Disney reabriu o complexo de entretenimento e compras Disney Springs, na Flórida, em 20 de maio. As pessoas vão ao espaço com máscaras e devem evitar aglomerações. Para fiscalizar se as medidas estão sendo seguidas, Stormtroopers estão vigiando os visitantes e reforçando as orietações de proteção.

Em um vídeo divulgado pela revista Attractions Magazine, especializada na cobertura de atrações e parques temáticos, dois soldados da tropa de elite do Império Galáctico, de Star Wars, estão na sacada de uma loja, de onde observam o movimento das pessoas mais abaixo.

De vez em quando, eles se dirigem aos visitantes, indicando o uso da proteção facial, mas passam boa parte do tempo conversando entre si de forma humorada. Quando um deles se aproxima muito do outro, é advertido a ficar, no mínino, dois metros distante.

A encenação ajuda a reforçar as medidas de segurança necessárias em meio à pandemia. Embora, em todo o mundo, cidades tenham retomado algumas atividades, ainda é preciso proteger a si e os demais, principalmente pelo uso de máscaras que reduzem a propagação do novo coronavírus.

Assista ao vídeo da patrulha dos Stormtroopes abaixo:

Nesta sexta-feira, 29, autoridades da Flórida aprovaram planos para reabertura em fases do Walt Disney World em Orlando a partir de 11 de julho, segundo comunicado de uma agência estatal divulgado.

A reabertura bem-sucedida dos parques é um evento importante para a Disney, no momento em que governos e empresas planejam como sair do confinamento com o coranavírus ainda ameaçando.

Com informações da Reuters