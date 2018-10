Stella McCartney lança instituição dedicada à prevenção de câncer de mama

A estilista Stella McCartney. Foto: Instagram/@stellamccartney

Não é de hoje que Stella McCartney promove campanha pela conscientização do câncer de mama. Todos os anos, a estilista lança peças delicadas e charmosas com rendas e cetim de seda na cor rosa.

Agora, a estilista está lançando sua própria fundação, a Stella McCartney Cares, dedicada à prevenção e detecção precoce da doença. A inglesa quer que a instituição tenha um impacto prático para aquelas que foram atingidas pelo câncer.

O sutiã Louise Listening foi especialmente projetado para mulheres que passaram por tratamentos de tumor de mama e mastectomia. Com fecho frontal e bolsos internos macios para o uso de prótese, o design ajuda a minimizar o desconforto para milhares de pacientes.

Sutiã desenhado por Stella McCartney para campanha contra o câncer de mama. Foto: Reprodução/stellamccartneycares.org

Neste ano, a inglesa convidou a atriz Sofia Vergara para protagonizar a campanha. O dinheiro arrecadado com a venda das peças será doado para centros de tratamento e prevenção ao câncer de mama. No perfil oficial no Instagram, Stella McCartney publicou imagens das lingeries da ação.