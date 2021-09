Startup brasileira inova ao apresentar primeira arte coletiva em NFT na Assembleia Geral da ONU

Sede da ONU, em Nova York, recebe a 76ª Assembleia Geral. Foto: Kena Betancur/ AFP

A Sthorm, startup brasileira com sede em São Paulo, inovou no prestigiado evento Blockchain Central UNGA, da Assembleia Geral das Nações Unidas. O laboratório de tecnologia e impacto levou para Nova York, na última semana, o projeto da primeira arte coletiva em NFT. A iniciativa tem o apoio de Ronaldinho Gaúcho e Matt Sorum (ex-Guns N' Roses).

A obra começou com “bloco gênesis”, chamado de “White Pixel” (pixel branco), que é o primeiro elemento a compor uma curadoria de obras digitais em diferentes nichos. Juntas, elas integrarão a obra principal: centenas de produções que serão leiloadas ao mesmo tempo, segundo os desenvolvedores informaram ao Cointelegraph.

“No maior evento de blockchain do mundo, iniciamos um projeto colaborativo único de grande escala que começa da forma mais humilde possível: com um pixel branco em NFT”, disse Pablo Lobo, sócio da Sthorm.

O dinheiro arrecadado será usado para financiar pesquisas de outra iniciativa da Sthorm: o Global Pandemic Shield (GPS).

O GPS é uma plataforma de financiamento de projetos científicos que visa prevenir ou amenizar o surgimento de novas ameaças de saúde, futuras pandemias e epidemias, e proteger as populações menos favorecidas.

“A verdade é que não existirá, em um futuro próximo, outra oportunidade para convencer as pessoas que precisamos participar ativamente da construção da ciência. Se quisermos ter acesso a cura, é necessário ajudar a financiá-la. Nesse contexto, o Pixel Branco representa o recomeço pós-pandêmico, uma tábula rasa preenchida de forma coletiva”, afirmou Pablo, que também é fundador do GPS.

Outro projeto da Sthorm envolvido na iniciativa é o Theos.fi, primeiro ecossistema carbono neutro de design tecnológico inclusivo para criadores globais. A ferramenta possibilita aos criadores converterem qualquer tipo de arquivo (mp3, mp4, GIF etc.) para NFT. A plataforma será usada na montagem da obra coletiva e na comercialização dos ativos.

Investimento em ciência

Lobo afirmou que é preciso criar uma nova forma de se investir em ciência, além dos lucros e do financiamento por meio de impostos. Segundo ele, estudos recentes provam que os avanços científicos têm vindo do dinheiro público.

"Só nos Estados Unidos, relatórios mostram que, entre 2010 e 2019, todos os esforços do National Institutes of Health (NIH) para aprovar novas drogas com o Food and Drug Administration (FDA) foram efetuados com orçamento do setor público, arrecadado de impostos. Quem lucra com isso? As mesmas que se livram de impostos de pesquisa e desenvolvimento, as mesmas que recebem dedução tributária em gastos com campanhas publicitárias. Não se trata de um sistema focado na cura, mas na doença”, analisou Lobo.

Mariano Hermida, também sócio da Sthorm e fundador do projeto, complementou: "Não nos interessa o lucro astronômico que ativos digitais vêm proporcionando de forma vazia. Queremos canalizar todo esse potencial para dar acesso à saúde, cultura, ciência, tecnologia e inclusão financeira a quem mais precisa ao redor do mundo. É tempo de recuperar o controle de nossa própria saúde. É hora de curar a ciência. É ela quem está doente”.