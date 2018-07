Cafeteria de Nova York acusa Starbucks de plagiar o Frappuccino de Unicórnio

Frapuccino de Unicórnio foi lançado no fim de abril - mas ação judicial alega que produto é uma cópia do Unicorn Latte, lançado em 2016 por uma cafeteria de Nova York. Foto: AP Photo/Matt Rourke

Há duas semanas, o Frappuccino de Unicornio do Starbucks causou frenesi nas redes sociais - mesmo que o sabor não tenha sido muito aprovado por quem provou. Agora, a cafeteria está sendo processada judicialmente por outra cafeteria, que alega que a bebida foi plagiada.

De acordo com o The New York Post, os donos da The End, uma cafeteria do Brooklin, Nova York, entraram com uma ação na Justiça em que acusam a rede de copiar o Unicorn Latte, lançado em dezembro de 2016, e pedem US$ 10 milhões (cerca de R$ 31,7 milhões) de indenização.

"As ações coordenadas nas redes sociais feitas pelo Starbucks afogaram toda a fama que qualquer café no Brooklin poderia ter. Essa confusão generalizada foi agravada pela zombaria e ridicularização que o Frappuccino de Unicórnio gerou após o lançamento", diz a ação judicial.

Ainda segundo o jornal, a The End está tentando registrar a bebida 'de unicórnio' desde 20 de janeiro, mas o processo ainda está pendente.

O texto apresentado na ação judicial ainda ressalta que, "além de ter um nome muito similar, o Frappuccino de Unicórnio ainda compartilha de semelhanças visuais com o Unicorn Latte já que os dois são coloridos e brilhantes e têm como cores predominantes o o rosa e o azul".

Ao TMZ, um representante do Starbucks disse: "Não há legitimidade na ação, e a bebida foi inspirada por muitas comidas e bebidas com temática de unicórnio que fazem sucesso nas redes sociais".