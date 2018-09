Starbucks nega atendimento a cliente que foi a drive-thru a cavalo

Uma garota teve atendimento negado em um Starbucks nos Estados Unidos após chegar no drive-thru montada em um cavalo Foto: Pixabay/xcoffeeelenax

Uma loja da rede de cafeterias Starbucks na região metropolitana de Phoenix, no Arizona, negou atendimento no drive-thru a uma garota que estava montada em seu cavalo. Segundo a emissora norte-americana ABC15, Aspen Cline foi montada em Scout, seu cavalo, após ver vídeos no YouTube de pessoas que fizeram o mesmo e ficou surpresa ao não ser atendida.

“Nós nem recebemos uma razão para não nos atenderem, só um ‘não podemos aceitar o seu pedido’”, disse Aspen para a emissora. “Eu e minha amiga íamos pedir dois cafés para gente e um copo de creme para o cavalo”, continuou. Em contato com a emissora, a gerente da loja disse que a atendente tomou um susto quando viu o cavalo e por isso não a atendeu.

O Starbucks também enviou comunicado para a emissora avisando que o drive-thru das suas lojas é somente para carros para garantir a segurança do animal, seu dono e o atendente, mas que com aviso prévio teria atendido a garota e seu cavalo sem maiores problemas.