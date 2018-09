Starbucks diz ter acabado com desigualdade salarial entre gêneros

Símbolo da Starbucks. Foto: Jonathan Alcorn / Reuters

A rede norte-americana de cafeterias Starbucks anunciou que não há mais diferenças de salários entre funcionários de gêneros e raças diferentes na empresa na última quarta-feira, 21.

"Cerca de 10 anos atrás começamos a trabalhar seriamente para garantir que homens e mulheres - de todas as etnias e raças - fossem recompensadas justamente pelo Starbucks. Essa conquista é o resultado de anos de trabalho e compromisso", disse Lucy Helm, executiva da empresa.

De acordo com o comunicado, as mulheres recebem cerca de 80% do salário dos homens, em média, no Estados Unidos, e o valor cai para 70% no setor de varejo.

O Starbucks também divulgou alguns gráficos sobre o porcentual de funcionários pertencentes a determinados grupos. Confira abaixo: