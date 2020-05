‘Star Wars Day’: vídeos falam sobre a saga e ensinam a montar sabre de luz

Cena do filme 'Star Wars: Uma Nova Esperança', lançado em 1977 Foto: Lucasfilm

A saga Star Wars, conhecida no Brasil como Guerra nas Estrelas, possui uma legião de fãs dos diversos filmes, séries, quadrinhos e outros produtos. Todo ano a franquia é homenageada no dia 4 de maio, que ficou conhecido como o “Star Wars Day”, ou Dia de Star Wars, e por isso as redes sociais ficaram cheias de publicações sobre o tema nesta segunda-feira.

A data foi escolhida a partir de um trocadilho. Em inglês, o dia 4 de maio, ou "May the fourth", é pronunciado de forma semelhante à expressão “May The Force Be With You”, uma das frases mais famosas da saga e que é traduzida como “Que a força esteja com você”. Surgiu, assim, a expressão “May the fourth be with you”, ou, “que o dia quatro de maio esteja com você”.

Na internet é possível encontrar uma série de conteúdos sobre a saga. Apesar de ter sido lançada em 1977, o filme mais recente é Star Wars: A Ascensão Skywalker, de 2019. Também foi lançada em 2019 a série The Mandalorian e a animação Star Wars: A Guerra dos Clones foi finalizada em 2020, com o último episódio da sétima temporada lançado nesta segunda-feira, 4.

Alguns vídeos no YouTube são um ótimo jeito para entender melhor todo o universo criado pela franquia, como estes produzidos pelo criador Caique Izoton, além do conteúdo do canal de Northon Domingues, dedicado à saga.

E para aqueles que sonham em ter o seu próprio sabre de luz, arma usada pelos heróis e vilões da história, um vídeo na plataforma ensina como montá-lo. Outro mostra uma receita para os “Biscoitos de Yoda”, que tem o formato do famoso alienígena verde.

Ficou curioso sobre o tema? Confira a lista dos dez canais mais acessados no YouTube brasileiro que falam sobre Star Wars:

Caique Izoton;

Northon Domingues;

Canal PeeWee;

Jovem Nerd;

O Universo Expandido;

Ei Nerd;

Omelete;

Star Wars Brasil;

Gustavo Cunha;

QG Nerd!?

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais