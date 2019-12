Spotify recorda sucessos musicais da década nas estações do metrô de SP

Túnel do tempo do Spotify na estação Paulista, metrô da capital de São Paulo. Foto: Spotify

O Spotify inovou neste ano e, para comemorar o fim da década de 2010, relembrou as músicas mais populares dos últimos dez anos na Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo.

Com o tema Da Luz ao Morumbi, uma viagem no tempo, em menção aos terminais desse ramal de trens, o serviço de streaming distribuiu pôsteres em cada estação, recordando desde a canção Waka Waka (2010) de Shakira até as mais recentes, como Juntos e Shallow Now (2019).

"Voltaremos a 2010 e chegaremos a 2019 mostrando os principais hits desses longínquos anos. A cada estação, um novo ano e uma exposição com artistas e músicas que tocaram a nossa década", explicou a equipe. Além das exposições, o Spotify disponibilizará pôsteres de graça ao público.

Cada estação representa um ano diferente da música. Foto: Spotify / Divulgação

Nas estações Butantã, Pinheiros e Higienópolis-Mackenzie, o Spotify espalhou trechos de músicas com jargões icônicos, em letreiros gigantes, da cultura pop da década, como Yukê, de Pabllo Vittar, Ai Se Eu Te Pego, sucesso de Michel Teló, e Cebruthius, expressão de MC Loma e as Gêmeas Lacração.

Em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan, Loma explica que dizia essa palavra querendo falar 'Bluetooth', mas se enrolava na hora de pronunciá-la.