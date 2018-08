Spotify lança playlists temáticas dos personagens de League of Legends

A Spotify criou playlists baseadas na personalidade dos personagens de League of Legends Foto: Spotify/Divulgação

O jogo eletrônico League of Legends é um fenômeno mundial com mais de 100 milhões de jogadores espalhados pelo mundo, com campeonatos envolvendo premiações milionárias e uma legião de fãs que encaram o jogo como um verdadeiro esporte.

Agora, a desenvolvedora Riot Games se juntou com a plataforma de streaming Spotify para criarem playlists baseadas nas personalidades dos campeões, como são chamados os personagens do jogo. O projeto Sua Vibe no LoL vai analisar os gostos musicais dos usuários do serviço de streaming de música e definir qual personagem no jogo combina mais com eles.

Ao todo, são 17 campeões e 17 playlists que abordam os mais variados gêneros, que vão do pop ao sertanejo, passando pelo eletrônico e punk rock. A curadoria das playlists foi feita pela Riot Games e contou com a colaboração da Academia de Piltover, programa formado pela comunidade de jogadores e criadores de conteúdo do League of Legends no Brasil.

Ficou curioso? Clique para saber qual é o personagem de League of Legends que mais combina musicalmente com você.