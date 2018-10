Spotify lança playlist especial para o Halloween; confira

Michael Jackson em 'Thriller' Foto: Reprodução de 'Thriller' / Michael Jackson | YouTube / @Michael Jackson

O Spotify lançou uma playlist especial de Halloween para que os usuários da plataforma possam curtir o Dia das Bruxas acompanhados de um bom som.

Entre as opções estão clássicos como Thriller, de Michael Jackson, música do icônico clipe em que o rei do pop aparece como um zumbi. Michael também está presente em Somebody's Watching Me, de Rockwell, que tem uma letra um tanto quanto paranóica.

Outras canções com temáticas assustadoras estão presentes, feitas por artistas como AC/DC, Stevie Wonder, Rolling Stones e Ozzy Osbourne.

Clique aqui para ouvir a playlist.

Confira abaixo a lista das músicas mais tocadas, levando em conta as execuções no Spotify nos últimos três Dias das Bruxas:

1. Michael Jackson - Thriller

2. Ray Parker, Jr. - Ghostbusters

3. Bobby "Boris" Pickett & The Crypt-Kickers - Monster Mash

4. Blue Öyster Cult - (Don't Fear) The Reaper

5. AC/DC - Highway to Hell

6. The Citizens of Halloween - This Is Halloween

7. Warren Zevon - Werewolves Of London

8. Rockwell - Somebody's Watching Me

9. DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince - A Nightmare on My Street

10. Santana - Black Magic Woman

11. Stevie Wonder - Superstition

12. Screamin’ Jay Hawkins - I Put a Spell on You

13. Electric Light Orchestra - Evil Woman

14. Talking Heads - Psycho Killer

15. The Rolling Stones - Sympathy for the Devil

16. Ozzy Osbourne - Bark at the Moon

17. Oingo Boingo - Dead Man’s Party

18. The Cranberries - Zombie

19. Little Nell - Time Warp

20. Whodini - Freaks Come out at Night

