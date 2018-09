Spotify lança ferramenta que mede porcentual de artistas mulheres que você ouve

Repórter do E+ Estadão testou a ferramenta e este foi o resultado. Foto: Smirnoffequalizer.com/

Nesta quinta-feira, 8, o Spotify lançou uma nova ferramenta para calcular a porcentagem de artistas mulheres que os usuários ouvem. A ação foi feita em parceria com a Smirnoff e marca o Dia Internacional da Mulher.

Para descobrir o quanto de artistas mulheres você ouve, basta acessar este site e sincronizar sua conta da plataforma de streaming. Após alguns segundos, a ferramenta mostra os resultados, e uma mensagem diz se você ouve mais ou menos artistas mulheres que a maioria das pessoas.

Abaixo, o site sugere uma playlist que pode ser personalizada pelo usuário: é possível escolher desde 10% de artistas homens e 90% de artistas mulheres até 50% de cada. Depois, há uma lista de músicas com curadoria do Spotify e da Smirnoff em parceria com a cantora Honey Dijon, que lista músicas de grandes nomes femininos da música.