Spotify inaugura 'Casa de Música' para artistas mulheres

Cômodo da Casa de Música Escuta as Minas, em São Paulo. Foto: Spotify / Divulgação

O Spotify anunciou a inauguração da Casa de Música Escuta as Minas. A iniciativa, que será realizada em uma casa na zona oeste de São Paulo, permitirá a 24 artistas mulheres de diferentes estilos musicais que possam gravar seus singles.

De acordo com o Spotify, foram selecionadas mulheres com a carreira em ascenção para que possam criar, produzir e gravar músicas dentro da própria casa. Ainda segundo a plataforma, o local conta com estúdio completo, sala de mixagem, espaço para workshops, eventos e audições.

As 12 primeiras artistas escolhidas foram 1LUM3, Ni Munhoz, Bárbara Amorim, LUDI, Bibi Caetano, Souto MC, Marujos, Urias, Nina Oliveira, Samantha Machado, The Monic e Luana Marques.

Em setembro, serão abertas inscrições mara outras 12 mulheres entrarem na casa e passarem pelo mesmo processo.

As participantes da Casa de Música Escuta As Minas poderão trabalhar ao lado de nomes como Lahn Lahn, Mahmundi e Florência Akamine, na área de mixagem e masterização, a técnica de som Bia Paiva e as engenheiras de som Lilla Stip e Allyne Cassini.

As participantes, além da convivência entre si, também terão a oportunidade de participar de workshops, eventos, shows e rodas de debate durante seu período na casa.