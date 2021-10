Spotify anuncia 2ª temporada da audiossérie ‘Paciente 63'

A atriz Mel Lisboa e o cantor Seu Jorge na gravação do podcast 'Paciente 63', do Spotify Foto: Bruno Poletti/Spotify

Com a queda dos aplicativos Whatsapp, Instagram e Facebook ocorrida nesta segunda-feira, 4, a audiossérie Paciente 63 esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter. Isso porque o enredo do Podcast Original Spotify aborda um “mundo sem dados" após o “big blackout” acontecer no futuro.

E essa história terá continuidade. Nesta terça-feira, 5, a plataforma de streaming confirmou que a produção terá uma segunda temporada com estreia prevista para o ano que vem.

Depois de ocupar o 1º lugar na Parada de Podcasts Brasil no terceiro dia após a estreia, em 22 de julho, a missão do viajante do tempo Pedro Roiter e da psiquiatra Elisa Amaral de salvar o mundo continua.

A série é uma adaptação de Caso 63, criada pelo escritor e roteirista chileno Julio Rojas. Na história, o Paciente 63, interpretado por Seu Jorge, tido como alguém fora de seu juízo normal, é recolhido em uma instituição, onde passa por sessões com a psiquiatra Elisa Amaral, vivida por Mel Lisboa, que tenta entender o que se passa com ele.

Segundo o protagonista Pedro, ele vem do ano de 2062, quando o mundo passa por uma terrível transformação, desencadeada por um vírus altamente letal. Nesse tempo futuro, o planeta não será mais o mesmo, pois, entre as consequências acarretadas pelas mudanças, está o fato de não existir mais tecnologia, tudo parou. Seria um mundo desconectado.

Além do Brasil, a audiossérie também ganhou adaptação na Índia com Virus 2062, que estreou a primeira temporada em setembro e ficou em 2º lugar na Parada de Podcasts do Spotify, e terá ainda uma adaptação em inglês ainda este ano. Ouça a primeira temporada de Paciente 63:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais