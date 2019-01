SP ganhará 'Casa Cheetos' com exposição de tazos e menu especial

Casa Cheetos em São Paulo. Foto: Cheetos / Divulgação

No local, haverá cômodos com 'memórias' do personagem, sala de jogos, uma intervenção artística feita pelos artistas Rafael Silveira e Flávia Itiberê, e até uma sala 'secreta' que contém uma coleção de tazos da marca.

Também haverá um menu especial feito pelo restaurante Holy Burguer com hambúrgueres, coxinhas, macarrão com queijo e pudins com produtos da Cheetos que também estarão disponíveis para venda na casa.

Pratos feitos com produtos da linha Cheetos que estarão disponíveis para venda na Casa Cheetos em São Paulo. Foto: Cheetos / Divulgação

Como parte da ação, a empresa tirou Chester da embalagem de seus salgadinhos até o mês de fevereiro, para dar a ideia de que ele está de "férias" e "esqueceu a sua casa aberta", permitindo a visita do público.

A Casa Cheetos fica na rua Minas Gerais, 246, próxima à avenida Paulista, em São Paulo. Ela ficará aberta nos dias 27 de janeiro e 2 e 3 de fevereiro, fins de semana, das 10h às 21h (a entrada, porém, só é permitida até as 20h).

VEJA TAMBÉM: Relembre brinquedos que toda criança teve nos anos 1990 e 2000