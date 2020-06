‘Soul’, novo filme da Pixar, gera polêmica sobre representatividade

O protagonista do filme 'Soul' vira um espírito azul após morrer Foto: Reprodução / Disney

A Disney divulgou no sábado, 27, um teaser da sua mais nova animação, Soul, que será lançada em novembro de 2020 após ser adiada devido à pandemia do novo coronavírus. O enredo da produção, porém, tem gerado um debate nas redes sociais sobre a questão da representatividade, já que o protagonista negro é transformado em um espírito azul.

O longa é estrelado por Jamie Foxx, que dubla o professor de música Joe Gardner, e trabalha diversas questões sobre a vida após sua morte. Alguns usuários apontaram que, ao morrer, Joe acaba perdendo os seus traços de aparência, e que a maior parte do enredo se passa após a morte do personagem, ou seja, com preponderância das “almas azuis” que habitam o pós-morte.

Um tuíte, em inglês, reuniu mais de 130 mil curtidas no Twitter ao apontar que essa não é a primeira vez que eu protagonista negro sofre uma transformação e perde seus traços de aparência, citando como exemplo os filmes A Princesa e o Sapo e Um Espião Animal. “Imagine o quão cansados estamos”, comentou o autor da publicação.

Imagine how tired we are. pic.twitter.com/wYC2sR0IAm — Stop Killing My People ✊ (@Alshymi) June 27, 2020

O debate também contou com pessoas destacando os aspectos positivos do filme. Caroline Meirelles, diretora de arte e pesquisadora de cinema e raça, fez uma thread (sequência de publicações) no Twitter em que elogia o elenco majoritariamente negro do filme. “Gente, temos no elenco nomes incríveis na dublagem, como Zendaya, Jamie Foxx, Angela Bassett, Tiffany Haddish... Mais de 95% dos dubladores todos pretos”, comenta ela.

To vendo gente criticando o novo filme da Disney, Soul, esse que eu acabei de tuitar sobre, e gostaria de fazer um adendo: Gente temos no elenco nomes incríveis na dublagem, como : Zandaya, Jamie Foxx, Angela Basset, Tiffany Haddish... Mais de 95% dos dubladores todo preto. pic.twitter.com/HEsAgyMaLp — Caroline Meirelles (@carolmlles) June 28, 2020

O tema rendeu diversas publicações na rede social, tanto elogiando quanto criticando o filme, confira algumas publicações abaixo:

Assista a um trecho de Soul, nova animação da Disney Pixar, uma história sobre encontrar o que faz de você... VOCÊ! Apresentando a música "Parting Ways", escrita, produzida e tocada por Cody ChesnuTT. Em breve nos cinemas. #PixarSoul pic.twitter.com/XTQA0B7RLI — WaltDisneyStudiosBR (@DisneyStudiosBR) June 27, 2020

Meu pai do céu , e sempre isso? E sempre assim? N sabem fazer um filme com um personagem negro /preto pra ficar no filme todo sem precisar mudar ele , matar ele , ser transformado em um animal ? Uma palhaçada sem fim . — junior amorim (@junioramorim22) June 29, 2020

me sentindo totalmente enganada com esse filme soul da disney tava crente q ia ser uma animação com personagens negros e na vdd o cara fica na maior parte do filme em forma de espirito azul — ʕ•ᴥ•ʔ (@lauxxcore) June 28, 2020

Mano eu achei ótimo véi. Não tem muita representatividade negra em filmes da pixar. Esse vai ser o primeiro filme q eu vou ver da pixar com um personagem principal negro. — lazuli B. (@Lazuli84364936) June 28, 2020

Concordo!!! Tudo é sobre como o personagem ta sendo retratado. Se tornar uma alma não soa pejorativo, eu acredito. — dorameira nordestina (@dorameiranordes) June 28, 2020

Muitos estão reclamando que o personagem principal vai passar a maior parte do filme azul e isso fez acabar a representatividade. Poxa, estão procurando defeitos de mais, veja que incrível mostrar que as almas são iguais, todas da mesma cor — O tal do Daniel (@danielromano52) June 29, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais