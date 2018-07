Sorveteria cria 'buquê' com 21 bolas de sorvete em uma casquinha

Sorveteria de Nova York criou 'buquê' de sorvete, e já chegou a empilhar 21 bolas em uma casquinha. Foto: Instagram/@stuffedicecreamnyc

Uma sorveteria em Nova York está fazendo sucesso nas redes sociais por sua nova criação, um 'buquê' de sorvete, que na verdade se trata de uma casquinha em que são empilhadas 21 bolas de sorvete.

"Um dia, eu estava brincando, tentando colocar nove bolas em uma casquinha, e cheguei a um ponto onde a gente sabia que iria fazer 20 sabores, então tentamos colocar 20 bolas em uma casquinha... acabamos conseguindo colocar 21 bolas", disse Jackie Luu, um dos sócios da sorveteria Stuffed Ice Cream, ao ABC News.

Apesar de parecer impraticável empilhar 21 bolas de sorvete, Luu achou que valeria a pena comercializar a novidade porque faria muito sucesso no Instagram. "É muito instagramável, e também ótimo para as pessoas compartilharem. Então nós decidimos vender os 'buquês' de sorvete", falou. Para os mais modestos, a sorveteria também faz os buquês com sete bolas.

Para conseguir fazer o buquê, Luu explica, é preciso que o sorveteiro faça bolas perfeitas e deixe-as compactas no fundo da casquinha. "E depois que você fazer as bolas, você tem que colocá-las de forma precisa em um ângulo que vai deixá-las umas em cima das outras, para que não caiam". O proprietário conta que a maioria das pessoas toma o sorvete em grandes grupos de amigos.

Veja algumas fotos:

